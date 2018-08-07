В Кирове водитель BMW потерял сознание и протаранил пять машин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Автомобиль BMW X6, водитель которого потерял сознание во время движения, протаранил пять других автомобилей в центре Кирова, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе УГИБДД УМВД России по области.

Авария произошла в понедельник в 17:30 на перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса у здания городской администрации.

"Тридцатилетний водитель автомобиля BMW X6 внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. В результате его машина наехала на кроссовер Toyota RAV4, который отнесло на стоящую сзади автомашину Chevrolet Niva. В это время BMW X6 продолжил движение и столкнулся со встречными автомобилями "Лада Приора", Renault и Mitsubishi", — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавших при столкновении нет, поскольку в тот момент машины только начинали движение на разрешающий сигнал светофора.

"Сам пострадавший ничего не помнит, он очнулся в "скорой помощи", — добавили в пресс-службе.

В отношении водителя BMW X6, спровоцировавшего ДТП, вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

"Всем участникам ДТП будут выданы определения об отказе в возбуждении административного дела, где будет указано, что нарушения правил дорожного движения было со стороны водителя BMW. Хозяева машин, получивших механические повреждения, смогут получить страховку", — добавили в ГИБДД.