Адвокат просит ужесточить статью сбившему беременную москвичку

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Защита просит ужесточить статью для бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, насмерть сбившего на автомобиле в Москве беременную женщину, так как он отказался от проверки на наркотики после ДТП, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.
Согласно примечанию к статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель признается лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, даже в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования.
Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". В случае переквалификации на ч. 4 ст. 264 УК РФ (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения) Исаханову грозит до 7 лет лишения свободы.
Специалисты назначили проведение автотехнической экспертизы, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.