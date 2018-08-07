Адвокат просит ужесточить статью сбившему беременную москвичку

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Защита просит ужесточить статью для бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, насмерть сбившего на автомобиле в Москве беременную женщину, так как он отказался от проверки на наркотики после ДТП, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

"После ДТП он на месте сдал тест на алкоголь (подул в трубочку), который показал, что он не находится в состоянии алкогольного опьянения. Но когда ему предложили пройти проверку на наркотики в медицинском учреждении, то есть сдать там анализы, он от этого отказался. Был зафиксирован отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение", — пояснил Мишонов.

Согласно примечанию к статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель признается лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, даже в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". В случае переквалификации на ч. 4 ст. 264 УК РФ (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения) Исаханову грозит до 7 лет лишения свободы.

Специалисты назначили проведение автотехнической экспертизы, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.