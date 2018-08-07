Под Волгоградом задержали женщину, утопившую новорожденного в реке

ВОЛГОГРАД, 7 авг — РИА Новости. Жительницу Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, тело которого нашли в реке, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Экспертиза показала, что смерть новорожденного мальчика, наступила "в результате механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой".
По подозрению в убийстве ребенка задержали его мать — 25-летнюю местную жительницу.
"Женщина рассказала следователям, что на иждивении у неё находятся еще двое малолетних детей, 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом к расправе над третьим ребенком стало трудное материальное положение", — говорится в сообщении СУСК.