Гребень паводка на Амуре подошел к Хабаровску

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Гребень паводка на реке Амур подошел к Хабаровску, но в ближайшие дни существенного роста уровня воды у города не ожидается, сообщает комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите.

"По информации Гидрометцентра, по состоянию на 7 августа 12.00 (05.00 мск) гребень амурского паводка смещается у Хабаровска … Уровень Амура на 7 августа 12.00 у Хабаровска составил 483 сантиметра (опасные явления при 600 сантиметров), пойма затоплена на 1,8 метра. В течение двух суток существенного изменения уровня воды у краевой столицы не ожидается", — говорится в сообщении.

Подтоплено 234 дачных участка, большинство — на островной территории Хабаровска и в Хабаровском районе. Их люди уже покинули, но спасатели продолжают ежедневно патрулировать эту и другие территории.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье вырос уровень воды в Амуре и малых реках. Специалисты отмечали, что при пике паводка уровень реки может превысить пять метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — шесть метров). Глава МЧС Евгений Зиничев заявлял, что Хабаровску ничего не угрожает, но 3-4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными.