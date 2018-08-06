Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в терроризме

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал Надежду Петрову, обвиняемую в терроризме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"По решению суда в отношении Петровой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Котомина.

По словам пресс-секретаря суда, срок ареста установлен на два месяца с момента ее экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пресечения ей государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ.

Женщине инкриминируется часть 2 статьи 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).