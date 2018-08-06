В Сочи назвали гибель ребенка в ливневке стечением обстоятельств

СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Трагедия с мальчиком, который погиб, попав в ливневую канаву в Сочи, стала следствием неблагоприятного стечения обстоятельств — открытый тип системы водоотведения в поселке допускается по строительным нормам и правилам, а ливневый коллектор работал в штатном режиме, заявили РИА Новости в администрации города.

Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, его унесло в море. Бабушка ребенка пыталась его спасти, но безуспешно. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море. Власти Сочи рассказали, что решетка на канаве, в которую упал мальчик, не предусмотрена проектом, и добавили, что бабушка погибшего ребенка знала об открытой ливневке. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала заявление властей Сочи циничным, депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Боева отметила, что винить бабушку в смерти ребенка нельзя, а подобные опасные места должны быть огорожены.

Как сообщила РИА Новости пресс-служба мэрии курорта со ссылкой на заместителя главы города Сочи Алексея Толмачева, "трагедия произошла по стечению неблагоприятных обстоятельств".

"Система водоотведения на улице Октябрьская была построена в 1960-х годах и предназначена для отвода дождевых поверхностных стоков и защиты района от подтопления. Открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам. Данный тип ливневых сооружений в Сочи существует повсеместно, что связано с особенностями застройки и рельефа города", — приведены слова Толмачева.

"На месте происшествия произошло залповое выпадение двухнедельной нормы осадков 61,3 миллиметра за час при норме 135 миллиметров за месяц. В течение короткого промежутка времени на системы водоотведения пришлась пиковая нагрузка, открытый бетонный ливневой лоток сечением 70 на 70 сантиметров был наполнен водой. Произошло однократное превышение расчетной интенсивности, при которой ливневый коллектор пропустил лишь часть расхода дождевого стока, остальная его часть кратковременно затопила проезжую часть улицы, что не является нарушением правил эксплуатации ливневых систем", — добавил замглавы.

При осмотре места происшествия сотрудники МУП "Водосток" отметили, что на стороне улицы, где находится ливневый коллектор, были припаркованы автомобили, что могло затруднить обзор. Также, по оценке специалистов, ливневый коллектор на улице Октябрьская находится в рабочем состоянии, работал в штатном режиме, выполняя свои функции, обращений и претензий жителей на работу этой системы не поступало, добавили в мэрии.

В воскресенье днем отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, увезли тело ребенка в Татарстан, администрация Сочи оказала всю необходимую помощь родственникам погибшего. В понедельник следственными органами СК России по Краснодарскому краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").