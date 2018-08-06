В Карелии бывший начальник колонии стал фигурантом уголовного дела

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 авг – РИА Новости. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №7 (ИК-7) Сергея Коссиева, обвиняемого в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, рассказал РИА Новости пресс-секретарь СУСК по Карелии Виталий Коновалов.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 285 и 286 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий"). Дополнительной информации пока нет", — сказал Коновалов.

Он отметил, что уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2017 года.

В ведомстве не комментируют подробности уголовного дела и основания для его возбуждения.

Известно, что вторым фигурантом по делу проходит заместитель Коссиева Анатолий Луист, которому инкриминируется совершение преступлений по ст.285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст.290 УК РФ ("Получение взятки").

Сергей Коссиев возглавлял ИК-7 до февраля 2018 года. В феврале 2018 года он уволился в связи с выходом на пенсию. В 2016 году в колонии отбывал наказание Ильдар Дадин. Дадин известен тем, что первым в России был осужден (на 2,5 года колонии) за неоднократное участие в несанкционированных акциях. Впоследствии, когда ему оставалось отсидеть около пяти месяцев, Верховный суд отменил приговор. Кроме того, с именем Дадина связаны проверки в ИК-7, так как он заявил о пытках в исправительном учреждении.