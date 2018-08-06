На Урале закрыли лагерь из-за нарушений санитарных норм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность летнего лагеря в городе Краснотурьинск Свердловской области из-за нарушений санитарных норм, сообщает свердловское управление ФССП.

По данным приставов, деятельность частного лагеря дневного пребывания "детского клуба творчества и развития "Паритошка" могла повлечь за собой угрозу причинения вреда здоровью, возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди отдыхающих в нем детей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в лагере не было организовано медицинское обслуживание и работали сотрудники, не прошедшие медобследование. Помимо этого, девочки и мальчики пользовались одним туалетом вместе с воспитателями, в котором не было кабин с дверями и запорами. Также, по данным регионального главка ФССП, дети ходили на обед домой или приносили еду с собой, так как питание в лагере не было организовано.

"Краснотурьинский городской суд признал директора лагеря виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя "детский клуб творчества и развития" сроком на 90 суток", – говорится в сообщении ведомства.