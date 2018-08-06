В Барнауле обвиняемая в экстремизме студентка не признала вину в суде

БАРНАУЛ, 6 авг — РИА Новости. Студентка из Барнаула Мария Мотузная во время первого заседания суда по своему делу об экстремизме отказалась от ранее данных признательных показаний, сообщает корреспондент РИА Новости из суда.

Несколько лет назад девушка сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Изображения были отправлены на лингвистическую экспертизу. Было возбуждено два уголовных дела: по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания).

Сама девушка в социальных сетях рассказала, что история началась в мае, к ней утром домой пришла полиция, провела обыск и изъяла компьютерную технику. Первое время девушка молчала, но теперь активно пишет в интернете о том, как идет расследование дела и о реальных сроках заключения, которые ей грозят.

"Я отказываюсь от данной ранее явки с повинной, так как мне не был предоставлен адвокат. Настаиваю на изменении рассмотрения дела с особого порядка на общий. Вину не признаю", — сказала Мотузная.

Рассмотрев ходатайство обвиняемой, судья Сергей Трушкин удовлетворил его.

"Следующее заседание назначено на 15.00 местного времени (11.00 мск) 15 августа и будет рассмотрено в общем порядке", — заявил Трушкин.

Девушку защищает известный адвокат из Екатеринбурга Алексей Бушмаков.

В 2016 году в Барнауле за картинку с подписью, размещенную в интернете, уже судили 17-летнюю девушку, она получила условный срок. Лингвистическая экспертиза установила, что высказывания, которыми были подписаны графические изображения, содержат призывы к экстремизму. В 2017 году за сообщения в социальных сетях 17-летний житель села Михайловского Алтайского края был осужден на один год условно.

Всего, по данным Верховного суда России, в целом по экстремистским статьям в 2017 году осудили 604 человека. Более половины осужденных — люди до 25 лет.