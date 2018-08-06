Власти Сочи объяснили, почему была открыта ливневка, в которую упал ребенок

Сотрудники МЧС во время проведения визуального поиска пропавшей девочки в русле реки Сочи

Сотрудники МЧС во время проведения визуального поиска пропавшей девочки в русле реки Сочи

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Сочи рассказали, что на открытой ливневке, в которую упал и погиб мальчик, не должно было быть решетки — это не предусмотрено проектом.

Специалисты осмотрели место происшествия и установили, что на этой улице больше 50 лет назад проложили специальные траншеи для приема дождевых вод. Они находятся с одной из сторон дороги, а с другой стороны находится тротуар.

Эти траншеи должны быть полностью открыты, потому что во время сильных дождей решетки могут не выдержать и сорваться из-за потоков воды, тем самым привести к травмам и у прохожих, рассказали в администрации.

Отмечается, что эти канавы больше полувека эффективно принимают ливневые потоки. В мэрии подчеркнули, что отсутствие этих траншей может привести к затоплению или смыву построек.

В мэрии добавили, что бабушка погибшего ребенка знала об открытой ливневке.

"К большому сожалению, стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии", — уточняет пресс-служба.

Трагедия в Сочи

В пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка прыгнула в воду и попыталась вытащить внука, но течением его унесло в Черное море.Его искали две группы спасателей. Позднее тело ребенка нашли в море.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. Кроме того, выясняются обстоятельства произошедшего.

Позднее стало известно, что в воскресенье днем отец ребенка вместе с бабушкой, которую выписали из больницы, увезли тело в Татарстан.

Власти Сочи оказали семье погибшего мальчика всю необходимую помощь.