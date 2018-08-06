Власти Сочи объяснили, почему была открыта ливневка, в которую упал ребенок

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Сочи рассказали, что на открытой ливневке, в которую упал и погиб мальчик, не должно было быть решетки — это не предусмотрено проектом.
Эти траншеи должны быть полностью открыты, потому что во время сильных дождей решетки могут не выдержать и сорваться из-за потоков воды, тем самым привести к травмам и у прохожих, рассказали в администрации.
Отмечается, что эти канавы больше полувека эффективно принимают ливневые потоки. В мэрии подчеркнули, что отсутствие этих траншей может привести к затоплению или смыву построек.
"К большому сожалению, стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии", — уточняет пресс-служба.
Трагедия в Сочи
В пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка прыгнула в воду и попыталась вытащить внука, но течением его унесло в Черное море.Его искали две группы спасателей. Позднее тело ребенка нашли в море.
Позднее стало известно, что в воскресенье днем отец ребенка вместе с бабушкой, которую выписали из больницы, увезли тело в Татарстан.
Власти Сочи оказали семье погибшего мальчика всю необходимую помощь.