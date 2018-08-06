В Югре трое мужчин пытались украсть 300 тонн нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Ханты-Мансийском автономном округе троих жителей Томской области, которые при помощи теплохода и баржи пытались похитить 300 тонн нефти, сообщает региональное управление МВД.

Уточняется, что задержанные осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Нижневартовского района, принадлежащий компании "Славнефть-Мегионнефтегаз". Все трое приехали из Томской области, ранее к уголовной ответственности не привлекались, пояснили в УМВД.

"Для осуществления преступной деятельности они использовали теплоход, нефтеналивную баржу и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости. Таким образом, мужчинам… удалось заполнить четыре цистерны объемом 75 тонн", — говорится в сообщении.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, связанным с кражей и покушением на преступление. В ведомстве также отметили, что один из фигурантов заключен под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто еще может быть причастен к данному преступлению.