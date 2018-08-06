ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг — РИА Новости. Семья жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае, получит компенсацию в размере 1 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе правительства ЯНАО.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. Среди них — жители Красноярского края и других регионов.

По информации властей Ямала, в списке погибших при крушении вертолета в Красноярском крае числится один житель автономного округа — Богдан Рыбак из города Тарко-Сале.

"Врио губернатора ЯНАО была направлена телеграмма с соболезнованиями в адрес супруги и родителей Богдана Рыбака. Также принято решение о выделении семье погибшего ямальца компенсации в размере 1 миллиона рублей", — отметили в пресс-службе.

В соцсетях жители Тарко-Сале, в свою очередь, объявили о сборе средств для семьи погибшего. Друзья молодого человека поясняют, что у него остались жена и маленький сын.