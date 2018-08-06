В Красноярске родные погибших при крушении Ми-8 сдают пробы ДНК

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС оказывают всю необходимую помощь прибывшим в Красноярск из края родственникам погибших при крушении Ми-8 на севере региона, в том числе и при заборе проб ДНК, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

"Мы оказываем всю необходимую помощь. Идет забор проб ДНК у родственников. Мы находимся рядом, оказываем психологическую помощь, поддерживаем. Все прибывшие — жители Красноярского края", — сказала собеседница агентства.

При этом источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что родственники погибших из других регионов России, скорее всего, не поедут в Красноярск для сдачи проб ДНК, а сдадут их по месту проживания.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций.