В Югре три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла вечером в воскресенье. По данным полиции, водитель за рулем Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Камаз".

"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Polo от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении.

Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что погибшие были сотрудниками крупной дорожно-строительной компании, они возвращались домой после вахты.