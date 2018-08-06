КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Тестовое мероприятия зимней Универсиады-2019 — форум Международной федерации студенческого спорта (FISU) – начался с минуты молчания по погибшим при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщает корреспондент РИА Новости.

Минуту молчания объявил президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин. "Вчера я отправил властям Красноярского края письмо с соболезнованиями. Прошу почтить память погибших минутой молчания", — сказал он.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. В Красноярске понедельник объявлен днем траура.

Форум открылся в понедельник и продлится до пятницы. В первый день состоится панельная дискуссия, в которой примут участие Матыцин, первый вице-президент FISU Леонц Эдер, председатель образовательного комитета Верена Бёрк, а также руководитель дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.

Форум FISU — это крупная образовательная конференция, которая проводится Международной федерацией студенческого спорта (FISU) каждые два года. Цели форума — популяризация идей молодежного спорта в разных странах мира, укрепление международного сотрудничества и поддержка студенческих проектов в этой сфере. В этом году на форум зарегистрировались более 170 делегатов и студентов из 50 стран мира.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, в лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, в фигурном катании, во фристайле, хоккее с шайбой и хоккее с мячом, в шорт-треке.