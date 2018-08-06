Брат за брата. Десантник с Урала устроил самосуд из-за гибели родственника

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Свердловский областной суд вынес приговор 32-летнему Валерию Серику. Семь лет назад он застрелил двух человек, один из которых был отцом восьмерых детей. Преступник покинул родной поселок и скрылся в другом регионе, задержали его только в прошлом году. О том, что послужило мотивом жестокой расправы и как убийца втирался в доверие к жертвам, — в материале РИА Новости.

Машина на кладбище

В начале декабря 2011-го в небольшом поселке Екатерининка на севере Свердловской области в течение нескольких минут убили двоих. Первым погиб 28-летний Алексей Гейнце. Вечером он вернулся с работы и, как обычно, припарковал автомобиль возле дома. Но из салона выйти не успел. Из темноты появился неизвестный с охотничьим ружьем, прогремели два выстрела. От полученных ранений молодой человек скончался еще до приезда скорой помощи. У него остались жена и маленькая дочь.

Партия в нарды



Не успели полицейские закончить осмотр места происшествия, как поступил еще один вызов. В магазине неподалеку обнаружили тело охранника, 53-летнего Алексея Вотинова, с двумя огнестрельными ранениями в грудь. Следователи возбудили два уголовных дела по статье "Убийство", но вскоре убедились, что преступления совершил один человек, и объединили оба эпизода. На задержание Валерия Серика отправилась усиленная оперативная группа. Однако дома его уже не было. Позже автомобиль беглеца нашли на местном кладбище — возле могилы его старшего брата. Рядом лежало и орудие преступления — охотничий карабин.

Одна из первых версий, озвученных следователями, — бытовое убийство. Но уж слишком расчетливо действовал преступник. В итоге остановились на том, что причина хладнокровной расправы — кровная месть.

"У Валеры был старший брат Сергей, — рассказал РИА Новости приятель Серика Александр. — Он всегда заступался за младшего и вообще был для него единственным в жизни авторитетом. Фактически отцом".

В 18 лет Валерия призвали в армию. Он отслужил уже год, когда ему сообщили, что его брата убили. Это произошло в августе 2005-го. Серик-старший выпивал в компании четырех друзей. Веселье сопровождалось игрой в нарды. Во время очередной партии между ним и Алексеем Гейнце вспыхнула ссора. Вышли на улицу выяснять отношения.

© Фото : предоставлено друзьями погибшего Алексей Гейнце получил полтора года условно © Фото : предоставлено друзьями погибшего Алексей Гейнце получил полтора года условно

На всякий случай Гейнце прихватил с собой нож, хотя габаритами существенно превосходил оппонента. Драка длилась всего несколько минут. Позже судмедэксперт обнаружил на теле Серика два ножевых ранения, одно из которых и оказалось смертельным. Лезвие задело бедренную артерию, и пострадавший скончался от кровопотери в приемном покое Ивдельской горбольницы. Возбудили уголовное дело по статье 111 часть 4 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Гейнце вину не признал. Судья посчитал, что обвиняемый находился в состоянии аффекта и приговорил его к полутора годам. Условно.

Трагедия наделала много шума в небольшом поселке. Мнения жителей разделились: одни считали, что Сергей первым бросился на Алексея. "С Лешей я училась с первого класса, он всегда был очень спокойным. Ничего плохого не могу про него сказать, — сообщила РИА Новости жительница поселка Наталья Миронова. — Зато Серик-старший часто вел себя очень агрессивно". Другие, наоборот, встали на сторону погибшего. "Гейнце специально прихватил с собой нож, сказав, что зарежет Серика, как овцу. И еще хвастался, что его брата тоже убьет, — утверждает жительница поселка Светлана. — Потом он с наглым лицом ходил мимо его матери, угрожал родственникам".

"Холодное блюдо"

Пока в Екатерининке кипели такие страсти, Валерий отслужил срочную и подписал с Минобороны контракт. За годы, проведенные в армии, он заметно преобразился: овладел навыками рукопашного боя, "подкачался", научился метко стрелять. Сослуживцы прозвали его Уральским Рембо. В составе подразделения десантно-штурмовой бригады Серик побывал в нескольких командировках на Северном Кавказе.

В родной поселок он вернулся с твердым намерением отомстить за брата. Но не торопил события. Устроился охранником в колонию особого режима для пожизненно осужденных "Черный беркут" в соседнем Ивделе. В свободное от работы время экс-десантник общался с друзьями Сергея. Всем казалось, что Серик не держит зла и даже тянется к старшим товарищам.

Прошло несколько лет. На очередных посиделках Гейнце вдруг вспомнил события августа 2005-го. Он признался, что ударил Сергея ножом случайно, а когда перебинтовал рану, его приятель предложил выпустить немного крови, чтобы избежать заражения. Советчиком был Алексей Вотинов.

В поселке к нему, вырастившему восьмерых детей, относились с большим уважением. Но десантника это не волновало. Мысленно он уже вынес обоим смертный приговор. И вскоре привел его в исполнение.

Сразу после двойного убийства Серик отправился к брату на могилу. Затем вернулся домой, собрал вещи и на попутках уехал из поселка. Напоследок предупредил знакомого, что скоро разделается с остальными свидетелями драки. Убийцу объявили в федеральный розыск, его фотографию в течение нескольких лет демонстрировали в региональных СМИ. Однако поиски не давали результата.

Задержали Валерия лишь в октябре 2017-го в Татарстане. Он работал там на стройке. Подозреваемого этапировали в Свердловскую область. На расследование ушло полгода, и в июле Серика приговорили к 19 годам колонии строгого режима. При назначении наказания суд учитывал то, что обвиняемый — ранее не судимый ветеран боевых действий, принимавший участие в контртеррористической операции в Чеченской республике.