МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сына главы совета директоров оружейной фирмы "Кольчуга" Михаила Хубутии — Николоз нашли мертвым в московской квартире, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Предварительно, 26-летнего мужчина покончил с собой.

Собеседник агентства рассказал, что тело нашли сегодня. Когда уборщица пришла убирать квартиру на Малой Бронной, дверь была закрыта изнутри.

Старший помощник руководителя главного следственного управления столичного СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что после смерти мужчины в квартире на Малой Бронной проводится проверка. Других деталей она не раскрыла.