Под Новосибирском мужчина спас при пожаре сына

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Глава семьи из деревни Новорозино Новосибирской области, где при пожаре погибла женщина с тремя детьми, пытался спасти их, но успел вынести из огня лишь сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что пожар произошел в одной из частей двухквартирного дома, где проживала многодетная семья из шести человек. К моменту прибытия пожарных, незамедлительно отравившихся на вызов, уже горела крыша дома. Мать и троих детей спасти не удалось, мужчину и еще одного ребенка с множественными ожогами госпитализировали в отделение реанимации местной больницы. Как сообщается, через 20 минут спасатели полностью потушили пожар, владельцы второй половины дома не пострадали.

"Пятого августа 2018 года около 5 часов утра глава семейства проснулся от запаха дыма, который распространялся из веранды в жилое помещение. Увидев горение, мужчина вернулся в жилое помещение, взял малолетнего сына на руки и вынес его через окно дома на улицу. Затем он попытался вернуться в дом, но пройти в помещение и спасти супругу и троих малолетних детей не позволило сильное горение. Мужчина с ребенком доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по факту гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления СК России по Новосибирской области, руководителя территориального следственного отдела и следователей.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установления причины пожара. Назначена пожаро-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.