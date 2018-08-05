В Красноярском крае создали оперативный штаб после крушения Ми-8

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Глава Красноярского края распорядился создать в Туруханском районе оперативный штаб по ликвидации последствий аварии вертолета Ми-8, где погибли 18 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Елена Уляшева.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций.

"По распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора края Александра Усса при региональном правительстве создан оперативный штаб для ликвидации последствий авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Туруханском районе. Штаб взаимодействует со спецслужбами, а также совместно с представителями авиакомпании "Ютэйр" и компанией "РН-Ванкор" ведет работу по подготовке решения об оказании материальной помощи семьям погибших", — сказала Уляшева.