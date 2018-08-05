Уровень Амура у Хабаровска превысил 4,5 метра и продолжает повышаться

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска превысил неблагоприятный уровень, подтоплено 217 дачных участков и грунтовые дороги, сообщает в воскресенье ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье вырос уровень воды в Амуре и малых реках. Гребень паводка ожидается у Хабаровска в начале августа — уровень реки может превысить 5 метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — 6 метров). В четверг глава МЧС Евгений Зиничев заявлял, что Хабаровску ничего не угрожает, но 3-4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными.

"В настоящее время гребень амурского паводка проходит ниже села Нижнеспасское Еврейской автономной области, где подъем уровня воды составил за прошедшие сутки 9 сантиметров. У Хабаровска на 5 августа уровень воды в Амуре составил 476 сантиметров (+10 сантиметров за сутки). В ближайшие два дня ожидается прохождение гребня паводка у краевой столицы. На остальных реках края преобладает спад. Остаются затопленными поймы рек Уссури у села Новосоветское, Кур, Тунгуска на глубину 0,4-1,5 метра", — говорится в сообщении.

В зону подтопления попали 217 дачных участков на территории Хабаровска и населенных пунктов Хабаровского района (Корсаково-2, Бычиха, Новотроицкое). В некоторых низинных местах вода вышла на участки грунтовых дорог, ведущих к дачным участкам.

Пятого августа из Хабаровска в район поселков Малышево, Елабуга, Сикачи-Алян Хабаровского района на автомобиле высокой проходимости отправилась оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю со спасателями Специализированной пожарно-спасательной части ФПС — семь человек с лодкой и необходимым снаряжением. Они будут мониторить обстановку и при необходимости окажут помощь местным жителям.