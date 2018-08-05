В Новосибирской области женщина и трое детей погибли в пожаре

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в двухквартирном доме в деревне Новорозино Новосибирской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали мать и троих несовершеннолетних детей, но им помочь было уже невозможно, констатировали медики, прибывшие к месту", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар произошел в одной из частей двухвартирного дома, где проживала многодетная семья из шести человек. К моменту прибытия пожарных, незамедлительно отравившихся на вызов, уже горела крыша дома. Мать и троих детей спасти не удалось, мужчину и еще одного ребенка с множественными ожогами госпитализировали в отделение реанимации местной больницы.

Как сообщается, через 20 минут спасатели полностью потушили пожар, владельцы второй половины дома не пострадали.