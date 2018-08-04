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Происшествия

Крушение вертолета Ми-8 в Красноярском крае унесло жизни 18 человек

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Главное за 4 августа 2018 года (6)
(обновлено: 20:48 04.08.2018)
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© AP Photo / Russian Ministry for Emergency SituationsСотрудники МЧС на месте крушения вертолета ми-8 в Красноярском краеСотрудники МЧС на месте крушения вертолета ми-8 в Красноярском крае
© AP Photo / Russian Ministry for Emergency Situations

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следственный комитет рассматривает все возможные версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в том числе ошибку пилотирования. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работают следователи. Для расследования происшествия также сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Шестое августа в Красноярском крае объявлено днем траура по погибшим при крушении.

Вертолет Ми-8. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Тимин
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Ми-8 до крушения пролетел два километра, сообщил источник
Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр — Вертолетные услуги" потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

Следствие

"В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования. Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего", — сказала журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Табличка на здании компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Роснефть" поможет семьям погибших при крушении Ми-8
По ее словам, следствие изучит обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений. В ближайшее время следствие назначит необходимые судебные экспертизы.

При этом "Роснефть", сотрудники дочерней компании которой были на борту, заявила, что, по предварительной информации, причиной крушения стали необъяснимые действия пилотов.

"По уже имеющейся предварительной информации, крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании", — говорится в сообщении компании.

"Роснефть" создала оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших.

Крушение вертолёта в Красноярском крае
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение вертолета в Красноярском крае

Эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета, бывший пилот Ми-8 Виктор Галенко рассказал РИА Новости, что вертолеты не оборудованы системой предупреждения столкновения самолетов в воздухе TCAS.

"Вертолеты Ми-8 не оборудованы TCAS, просто конструктивно там эта система не предусмотрена. К тому же в том районе нет диспетчеров, поэтому между пилотами двух вертолетов не было никакого радиообмена", — заявил Галенко. Поэтому, по его словам, экипажи должны сами контролировать воздушное пространство.

Расследование МАК  

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия.

Вертолет Ми-8. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2017-2018 годах
"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении комитета.

МАК также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Министр транспорта России Евгений Дитрих дал поручение Росавиации выяснить причины катастрофы. Также он дал указания относительно работы с родственниками погибших и страховыми компаниями. Ространснадзор также проведет проверку авиакомпании "ЮТэйр — Вертолетные услуги" после катастрофы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку о соблюдении законодательства безопасности полетов.

Авиакомпания

Авиакомпания "ЮТэйр" начала собственное расследование катастрофы вертолета в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

"ЮТэйр" приносит соболезнования друзьям и родственникам погибших. Компания начала собственное расследование случившегося", — сообщили в авиакомпании.

По ее данным, вертолет Ми-8АМТ (бортовой номер RA-25640) был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 — в качестве командира воздушного судна.

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© Ruptly
Кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Черные ящики 

Оба черных ящика разбившегося вертолета Ми-8 найдены и находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

На месте катастрофы также были обнаружены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

Помощь семьям погибших

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс вылетел на место крушения и провел заседание оперативного штаба в Игарке.

Рейс авиакомпании Utair. архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Авиакомпания "ЮТэйр"
Как сообщила руководитель пресс-службы губернатора Елена Улящева, шесть человек из 15 погибших являются жителями Красноярского края, власти ищут их родственников для оказания помощи.

"Шесть человек — это жители нашего края. Два члена экипажа и четверо вахтовых рабочих. В настоящее время глава региона дал распоряжение найти родственников и оказать всю необходимую помощь", — сказала она.

Она отметила, что людям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и психологическая, если нужно — стационарно-медикаментозная, организационная. Решается вопрос об оказании помощи из резервного фонда края.

Глава МЧС Евгений Зиничев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава МЧС выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8
Врио губернатора, правительство края, депутаты заксобрания региона выразили соболезнования родным и близким погибших в катастрофе. Глава региона объявил 6 августа в крае днем траура по жертвам катастрофы.

Семь человек среди погибших были уроженцами Башкирии, глава республики Рустэм Хамитов также выразил соболезнования семьям погибших. ГУ МЧС по Башкирии окажет родственникам психологическую помощь.

Согласно информации на сайте "ЮТэйр — Вертолетные услуги", пассажиры рухнувшего в Красноярском крае Ми-8 застрахованы в "Согазе" на два миллиона рублей. Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), выплата на случай смерти составляет два миллиона рублей (плюс 25 тысяч рублей на погребение). Выплата на случай причинения вреда имуществу пассажира составляет до 23 тысяч рублей.

В "Роснефти" заявили, что родственники погибших получат все установленные выплаты, кроме того, компания предоставит всю необходимую материальную помощь и окажет им социальную поддержку.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Афанасий Пупкин
"Вертолеты Ми-8 не оборудованы TCAS, просто конструктивно там эта система не предусмотрена. К тому же в том районе нет диспетчеров, поэтому между пилотами двух вертолетов не было никакого радиообмена"
Медвежий угол, диспетчера нет, связи между бортами нет, ПВО страны нет, дорог нет. Сообщение только вертолётами по решению пилота и его начальника. Кто угодно решит, что можно лететь как подсказывает собственный опыт и ну их эти условности и правила.
20:29
04.08.2018
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