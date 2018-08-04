В Якутии лесной пожар подошел вплотную к вахтовому поселку

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Природный пожар вплотную подошел вахтовому поселку Накын в Якутии, на место вылетел вертолет с пожарными, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Нюрбинского района.

"По предварительным данным, огонь подошел на расстояние 4-5 километров. На место вылетел вертолет для уточнения обстановки. Эвакуация населения не проводится", — сказал собеседник.

По данным правительства Якутии, из-за ветра огонь пересек минерализованную полосу.

"Сегодня в 11.30 из города Нюрба вылетела группа из 12 парашютистов-пожарных. Для уточнения площади и прогноза распространения огня организован облёт местности на вертолёте Ми-8 АК "АЛРОСА"… Ранее лесной службой района совместно с компанией были проведены противопожарные мероприятия в части устранения возможной угрозы к пожароопасным и взрывоопасным объектам Нюрбинского ГОКа: нефтебазы, склада ВМ", — говорится в сообщении.

Проложены дополнительные минерализованные полосы.

"При необходимости на защиту вахтового посёлка будут переброшены дополнительные силы с близлежащих районов. Прямой угрозы населённому пункту и объектам экономики нет", – сказал заместитель руководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон.