В Госдуме назвали попытку самоубийства у мэрии Симферополя инсценировкой

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Попытка устроить суицид в знак протеста в центре Симферополя — направленная на подрыв доверия людей к власти инсценировка, свидетельством чего является подготовленность участников акции к ЧП, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Представитель крымского управления МВД Ольга Богославская рассказала РИА Новости, что в пятницу полицейские предотвратили попытку суицида в центре Симферополя, мужчина получил незначительные телесные повреждения. В СМИ сообщалось, это было сделано в знак протеста против строительства нового микрорайона.

"Под вывеской крымскотатарских протестов представители запрещенных в России экстремистских организаций устраивают постановочные сцены в лучших голливудских традициях, рассчитанные на внешнего потребителя", — сказал Бальбек РИА Новости, отметив, что "для драматизма" используются и постановки самоубийства, и слезы, и возмущения "несправедливо обиженной" общественности.

По его мнению, это срежиссированный эпизод, направленный на подрыв доверия людей к власти.

Бальбек отметил, что "когда приносят средство для розжига печей и каминов, 100 литров воды и ворох одеял, сменную одежду", это говорит о постановочном характере происходящего.

"Вся сегодняшняя акция, да еще и в священный для мусульман пятничный день — это попрание светских законов и исламских традиций", — заключил парламентарий.