"Чуть не порвали": на Эдгарда Запашного во время выступления напала тигрица

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Во время циркового номера с животными на дрессировщика Эдгарда Запашного напала тигрица. Об этом сам артист рассказал в инстаграме.

"А меня сегодня чуть не порвали", — написал Запашный, опубликовав видео с выступления.

На кадрах видно, как дрессировщик на мгновение обернулся посмотреть на стоящего сзади тигра, а в это время к нему приблизилось другое животное и попыталось напасть. По словам артиста, он был уверен, что тигрица заденет его когтями.

"Доли секунды в манеже показались мне вечностью, и я даже мысленно сказал себе: "Вот и все!", так как был уверен, что сейчас она меня порвет!", — поделился переживаниями артист.

Запашный пояснил, что не мог отпрыгнуть назад, так как стоящий за его спиной тигр ему "такого не простил бы".