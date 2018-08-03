Чайка поручил "досконально" изучить жалобы из колоний и тюрем

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка в пятницу потребовал тщательно изучить жалобы на условия содержания в местах заключения и провести ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу.

"Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц", — сказал Чайка на коллегии ведомства, обращаясь к подчиненным.

Генпрокурор призвал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся. По его словам, сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного вмешательства.

"Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений. Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще. В таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно", — констатировал Чайка.

Ситуация в колониях и тюрьмах вновь попала в поле зрения федеральных СМИ и правоохранительных органов после того, как "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного в ярославской колонии №1, произошедших летом прошлого года.

После этого во всех учреждениях ФСИН начались проверки, вскрылись новые факты нарушений, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже заявила о необходимости реформировать всю уголовно-исполнительную систему страны.