Чайка поручил "досконально" изучить жалобы из колоний и тюрем

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка в пятницу потребовал тщательно изучить жалобы на условия содержания в местах заключения и провести ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу.
"Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц", — сказал Чайка на коллегии ведомства, обращаясь к подчиненным.
Генпрокурор призвал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся. По его словам, сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного вмешательства.
Ситуация в колониях и тюрьмах вновь попала в поле зрения федеральных СМИ и правоохранительных органов после того, как "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного в ярославской колонии №1, произошедших летом прошлого года.
После этого во всех учреждениях ФСИН начались проверки, вскрылись новые факты нарушений, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже заявила о необходимости реформировать всю уголовно-исполнительную систему страны.