Пассажиры вернувшегося из-за неполадок самолета вылетели из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Пассажиры самолета, вернувшегося а аэропорт вылета из-за срабатывания аварийной сигнализации, вылетели резервным бортом из Красноярска в Байкит, сообщили РИА Новости в компании NordStar.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Красноярск-Байкит, вылетел в 10.15 (6.15 мск), но вернулся в аэропорт из-за срабатывания аварийной сигнализации. На борту находился 21 пассажир. Никто не пострадал.

"Пассажиры вылетели резервным бортом к месту назначения в 14.30", — сказал собеседник агентства.