Авария оставила без света более 20 тысяч жителей Якутии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Около 21,5 тысячи человек в Якутии остались без электроснабжения, говорится в материалах Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 21500 человек) и предприятий местной промышленности в Томпонском и Таттинском районах. Мощность отключенных потребителей – около 3,5 МВт", — говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха составляет 11 градусов. В настоящее время производится запуск дизельной электростанции (ДЭС) "Хандыга" и ДЭС "Ытык-Кюель", а также организуется осмотр линии электропередачи.