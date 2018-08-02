Кота-наркокурьера из колонии под Тулой поместили в питомник

Кот, которого злоумышленники собирались использовать в качестве курьера для передачи наркотических веществ на территорию ИК-6 УФСИН России по Тульской области

Кот, которого злоумышленники собирались использовать в качестве курьера для передачи наркотических веществ на территорию ИК-6 УФСИН России по Тульской области

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кота, которого пытались использовать для доставки наркотиков в ИК-6 УФСИН России по Тульской области, поместили в питомник для животных, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что один из заключенных колонии под Тулой после освобождения забрал кота с собой и передал знакомым. Новые хозяева изготовили для животного ошейник, куда спрятали наркотики, и планировали выпустить кота рядом с исправительным учреждением.

О готовящемся преступлении стало известно службе безопасности исправительного учреждения, кот и двое злоумышленников были задержаны.

"Кот помещен в питомник для животных", — сообщили в пресс-бюро.