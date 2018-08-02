Сосед рассказал подробности о семье, убитой родственником в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Житель села Каменушка в Приморье, который убил родителей супруги и ее дочь, а затем покончил с собой, был нелюдимым и тяжелым человеком, постоянно ссорился с женой, рассказал РИА Новости сосед погибших.

В среду СУСК РФ по региону сообщало, что 49-летний житель села Каменушка застрелил семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка, а затем покончил с собой, возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что мотивом убийства стала личная неприязнь. Источник в правоохранительных органах региона отмечал, что убитые — дедушка, бабушка и их внучка, матери ребенка удалось спастись, а предполагаемый убийца был членом этой семьи.

Сосед погибших рассказал, что родители-пенсионеры, их дочь и внучка переехали в Каменушку около 3 лет назад из Камень-Рыболова.

"Покойные супруги, пенсионеры, были нормальные люди, пользовались в селе авторитетом, доброжелательные, жизнерадостные. А Н. (предполагаемый убийца. – Прим. ред.) помогал им делать дом, ремонтировал. Их дочка за него вышла замуж, у них родилась девчонка. Жили они отдельно от родителей, но жизнь у них не пошла: скандалы были постоянные. И тесть с тещей ходили разбираться к нему – защищать единственную дочь. Н. был не раз женат, он человек тяжелый", — сказал собеседник.

По его словам, Н. родился в селе Каменушка в большой семье, при этом у него был серьезный конфликт с братьями – говорят, что он угрожал им оружием. Выпивал мужчина редко, занимался охотой и строительством. "Дом нормальный построил. Но по характеру – нелюдимый. У него были друзья, конечно, говорили про него "работящий", он держал пасеку", — добавил мужчина.

Он отметил, что периодически во время ссор женщина уходила жить к родителям, а после примирений вновь возвращалась к мужу – такое было не раз. Около 2-3 недель назад пара вновь поругалась, в чем была суть конфликта, сосед не знает.

"Дело было ночью. Он подъехал, зашел в дом, выстрелил. И там он убил ее отца, ее мать, ее дочку – ей около 5-6 лет, а ей (жене) сказал так: "Живи и думай дальше". У нас в селе это первый такой случай за 30 лет. Но этой стрельбы ожидать я был готов всегда: с виду он порядочный человек – дом, техника, машина, а внутри – страшный человек. Решил женщине отомстить через ее родителей и ребенка… Кару он жестокую ей подобрал, хуже не придумаешь", — добавил сосед погибших.