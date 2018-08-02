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Происшествия

В СК назвали причину избиения осужденного в Ярославле

Сюжет:
Дело о пытках в ярославской колонии (75)
(обновлено: 14:57 02.08.2018)
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© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фотоВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заключенного в ярославской колонии начали избивать за оскорбление сотрудника и многочисленные ранее допущенные нарушения, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Исправительная колония №1 Ярославля. Архивное фото
© Фото : Портал 76.ru
В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

По ее словам, фигурантами уголовного дела стали 12 сотрудников ИК-1 УФСИН по Ярославской области. Среди них Максим Яблоков, Игорь Богданов, Руслан Цветков, Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев, Иван Калашников, Сергей Ефремов, Александр Морозов, Андрей Зыбин, Алексей Андреев, Алексей Микитюк.

"С учетом совершенных действий Яблокову, Богданову, Бровкину, Драчеву, Калашникову, Ефремову предъявлено обвинение в совершении преступления <…> "Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств", — добавила представитель СК.

По информации следствия, Яблоков, Богданов, Бровкин, Соловьев, Драчев, Ефремов, Цветков, а также Зыбин, Андреев и Микитюк арестованы, а Калашников помещен под домашний арест. Кроме того, следователи просят арестовать Морозова.

Двое обвиняемых пришли с повинной

На прошлой неделе старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков написал явку с повинной. Он выразил желание заключить сделку со следствием, которое гарантирует ему смягчение наказания в обмен на показания.

Исправительная колония №1 в Ярославле. Архивное фото
© Фото : Александр Степанов / "7×7"
Заключенный, которого пытали в Ярославле, объявил голодовку

Спустя почти неделю после этого в местный СК по своей инициативе пришел младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-1 Алексей Андреев.

По словам адвоката, Андреев, вернувшись 31 июля из отпуска, пришел в региональный СК, где написал явку с повинной. Юрист добавил, что его подопечный рассказал следователям о произошедшем и указал на других участников преступления.

"Он сам в шоке от произошедшего", — подчеркнул защитник Андреева.

На видео, как было отмечено на судебном заседании, Андреев удерживает заключенного Макарова на столе, потом один из участников дает ему палку — и Андреев бьет Макарова. "Самый младший по званию и по должности — Андреев. Он не мог отказать офицерам", — подчеркнул адвокат.

Что произошло

Кадры с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала ранее "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".

Автомобиль выезжает из ворот контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Адвокат рассказала, как возник конфликт в ярославской колонии

ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают "поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".

Все участники сцены установлены. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Восемь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.

ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.

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Происшествия
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Популярные комментарииВсе комментарии
Нестор Рустов
Заключенного в ярославской колонии начали избивать за оскорбление сотрудника и многочисленные ранее допущенные нарушения, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко
РИА Новости ria.ru/incidents/20180802/1525815884.html
Похоже,что все закончится благодарностью садистам с занесением в личное дело.
14:38
02.08.2018
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