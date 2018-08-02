Суд оставил почти без изменений решение по делу о траулере "Дальний Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг — РИА Новости. Сахалинский областной суд в четверг оставил почти без изменений решение суда первой инстанции по делу о крушении траулера "Дальний Восток", когда погибли 69 человек, снизив срок заключения заместителю гендиректора судовладельца по безопасности мореплавания Александру Кудрицкому, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Ефимчук.

"В четверг суд в целом оставил приговор суда первой инстанции без изменений. В отношении Александра Кудрицкого приговор снижен до 5 лет лишения свободы и применена амнистия. Но у него и так заболевание, которое не позволяет ему содержаться под стражей. Но позиция осужденных устойчивая, и мы будем обжаловать решение", — сказал защитник.

В ноябре прошлого года приговор по делу вынес Южно-Сахалинский городской суд. Он приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев. К ответственности привлекли первого заместителя гендиректора ООО "Магеллан" Алексея Васина, заместителя генерального директора по безопасности Александра Кудрицкого и бывшего капитана судна Анатолия Борисова. Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения судна.

Начальник отдела безопасности ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко, который, по версии следствия, необоснованно выдал временное свидетельство о безопасности судна, осужден за халатность, а государственный инспектор морского отдела Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр Никодименко — за получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Суд сделал вывод, что авария стала следствием изменения конструкции судна владельцем. Как отмечал СК РФ, директор "Магеллана" Егор Гащенко переоборудовал его в южнокорейском порту Пусан так, чтобы "значительно увеличить возможности траулера по переработке рыбы". Кроме того, выяснилось, что на момент аварии судно было перегружено, а на борту было минимальное количество топлива, на переполненном судне не хватало термокостюмов и спасательных жилетов.

В мае Кудрицкого отпустили под домашний арест, у него диагностировали ишемическую болезнь сердца.