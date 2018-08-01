Из "Булгаковского дома" украли кота Бегемота

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неизвестная женщина похитила кота Бегемота из музея-театра "Булгаковский дом", сообщается на официальной странице учреждения.

Инцидент произошел сегодня на улице Большая Садовая, 10, где располагается музей.

"Кот живет при музее с 2005 года, находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около шести килограммов, характер суровый", — говорится в сообщении пресс-службы.

В музее уточнили, что ждут любой информации о местонахождении Бегемота.

В музее-театре "Булгаковский дом" располагается экспозиция, посвященная жизни и творчеству Михаила Булгакова, регулярно проходят экскурсии, постановки и другие мероприятия. В 2005 году руководство музея объявило конкурс, чтобы найти кота Бегемота, который стал символом учреждения.