После драки в подмосковном ресторане уволили шесть инспекторов ДПС

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шесть инспекторов ДПС уволены после драки с участием полицейских в городе Павловский Посад Подмосковья, в результате которой, по данным СК, один человек впал в кому, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в одном из ресторанов города между посетителями произошла потасовка, переросшая в драку. Позже стало известно, что конфликт произошел между сотрудником полиции и группой гражданских лиц.

Врадий добавила, что в настоящее время полицейский находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами головы, а его оппонент — в коме. Уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, поступившее 25 июля из полиции, принято к производству. В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МВД агентству сообщили, что двое инспекторов, которые находились на месте происшествия в свободное от службы время и в гражданской одежде, после драки обратились за медицинской помощью.

"По результатам проведенной служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, со службы уволены шесть инспекторов пятого батальона второго полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области", – пояснила Петрова.

Также к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечены заместитель командира второго полка ДПС (Южный), два командира взводов в составе пятого батальона, командиру второго полка ДПС (Южный) объявлен выговор.