После драки в подмосковном ресторане уволили шесть инспекторов ДПС

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шесть инспекторов ДПС уволены после драки с участием полицейских в городе Павловский Посад Подмосковья, в результате которой, по данным СК, один человек впал в кому, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в одном из ресторанов города между посетителями произошла потасовка, переросшая в драку. Позже стало известно, что конфликт произошел между сотрудником полиции и группой гражданских лиц.
Врадий добавила, что в настоящее время полицейский находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами головы, а его оппонент — в коме. Уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, поступившее 25 июля из полиции, принято к производству. В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МВД агентству сообщили, что двое инспекторов, которые находились на месте происшествия в свободное от службы время и в гражданской одежде, после драки обратились за медицинской помощью.
Также к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечены заместитель командира второго полка ДПС (Южный), два командира взводов в составе пятого батальона, командиру второго полка ДПС (Южный) объявлен выговор.