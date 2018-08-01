Рабочих, отравившихся аммиаком под Липецком, перевели в обычную палату

ВОРОНЕЖ, 1 авг — РИА Новости. Врачи перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения двух работников подрядной организации, которые были госпитализированы с острым отравлением аммиаком на заводе "Белая дача" в особой экономической зоне "Липецк", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В ночь на вторник с расположенного в ОЭЗ "Липецк" завода "Белая дача" в терапевтическое отделение Грязинской межрайонной больницы были доставлены шесть работников подрядной организации с острым отравлением аммиаком. Пострадали двое мужчин и четыре женщины. Их состояние, по предварительным данным, оценивалось как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. С рабочими также находился мастер, но он не пострадал.

По данным прокуратуры, из шести госпитализированных двое попали в реанимацию. Трех рабочих днем во вторник медики выписали, и, таким образом, в больнице остались трое пострадавших.

"Двоих перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Сейчас в терапии трое пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Первый комплексный завод в России по производству картофеля фри, построенный совместным предприятием российской группы компаний "Белая Дача" и голландско-американской Lamb Weston/Meijer, открылся в Липецкой области 25 апреля этого года. Объём инвестиций в проект составил 8,7 миллиарда рублей.