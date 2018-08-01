Члены банды ГТА/GTA, обвиняемые в серии убийств водителей в Мособлсуде во время оглашения приговора. 1 августа 2018

Члены банды ГТА/GTA, обвиняемые в серии убийств водителей в Мособлсуде во время оглашения приговора. 1 августа 2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мособлсуд выносит обвинительный приговор участникам "банды GTA", которые обвиняются в серии резонансных нападений на водителей в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Создали устойчивую вооруженную группу с целью нападения на граждан", — сказала судья.

Для пятерых оставшихся в живых участников банды прокурор попросил сроки от пожизненного лишения свободы до 25 лет колонии, но сроки наказания в среду названы не будут.

Из-за большого объема приговора, в котором судье предстоит проанализировать 15 разбойных нападений и убийство 17 человек, до резолютивной части судья дойдет только на следующей неделе — все дело составляет 170 томов, оглашение приговора по подсчетам секретаря займет около шести дней.