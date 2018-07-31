Троих рабочих, отравившихся на заводе под Липецком, выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Врачи выписали из больницы троих из шести работников подрядной организации, которые были госпитализированы с острым отравлением аммиаком на заводе "Белая дача" в особой экономической зоне "Липецк", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В ночь на вторник с расположенного в ОЭЗ "Липецк" завода "Белая дача" в терапевтическое отделение Грязинской межрайонной больницы были доставлены шесть работников подрядной организации с острым отравлением аммиаком. Пострадали двое мужчин и четыре женщины. Их состояние, по предварительным данным, оценивалось как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. С рабочими также находился мастер, но он не пострадал. По данным прокуратуры, из шести госпитализированных двое попали в реанимацию.

Ранее в "Белой даче" со ссылкой на информацию из медучреждения РИА Новости сообщили, что выписаны двое рабочих, а четверо остальных находятся в общей палате.

"Сейчас трое выписаны, один остается в терапевтическом отделении, двое — в реанимации", — сказал представитель экстренных служб.

Первый комплексный завод в России по производству картофеля фри, построенный совместным предприятием российской группы компаний "Белая Дача" и голландско-американской Lamb Weston/Meijer, открылся в Липецкой области 25 апреля этого года. Объём инвестиций в проект составил 8,7 миллиарда рублей.