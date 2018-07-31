СК возбудил дело после вспышки инфекции в новосибирском летнем лагере

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после вспышки инфекционного заболевания среди детей в оздоровительном лагере, сейчас учреждение закрыто на карантин, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"По факту инфекционного заболевания детей школьного возраста в оздоровительном лагере, расположенном на территории города Новосибирска, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)… В настоящее время деятельность спортивно-оздоровительного лагеря приостановлена, и он закрыт на карантин", — говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 26 июля в одном из отрядов ребенок пожаловался вожатому на плохое самочувствие, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение. В ночь с 26 на 27 июля еще несколько детей обратились с жалобами на состояние здоровья к сотрудникам лагеря и в экстренном порядке также были переданы медицинским работникам. В ходе расследования уголовного дела следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины заболевания детей. Расследование уголовного дела продолжается.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что в лагере проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока. Проводится эпидемиологическое расследование. В связи с недополучением услуг по отдыху и оздоровлению в полном объеме организованы консультации для родителей по вопросам возмещения расходов, и компенсации морального вреда.