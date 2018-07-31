Суд продлил арест директору лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Петрозаводский городской суд во вторник продлил до 7 ноября срок ареста для директора парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой и ее заместителя Вадима Виноградова, обвиняемых в гибели 14 детей в июне 2016 года, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Шогин.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение вынес судья Александр Смирнов после рассмотрения ходатайства представителей прокуратуры.

"Суд продлил стражу (Решетовой и Виноградову) по 7 ноября", — сообщил Шогин, защищающий на процессе врио руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилу Котович (обвиняется в халатности).

Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в апреле 2018 года. В настоящее время продолжается допрос свидетелей и изучение письменных материалов. Как пояснил Шогин, с 23 апреля по 17 июля в суде были допрошены и зачитаны показания 57 потерпевших, 30 законных представителей и 184 свидетелей.

Следствие предъявило обвинения по ч.3 ст.238 и ст.125 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности") директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову. Врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-глава данного ведомства Анатолий Коваленко обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц").

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.

В результате расследования прокуратурой было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправном и перегруженном плавсредстве. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами, а сотрудники лагеря не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики.