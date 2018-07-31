Суд продлил арест директору лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Петрозаводский городской суд во вторник продлил до 7 ноября срок ареста для директора парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой и ее заместителя Вадима Виноградова, обвиняемых в гибели 14 детей в июне 2016 года, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Шогин.
"Суд продлил стражу (Решетовой и Виноградову) по 7 ноября", — сообщил Шогин, защищающий на процессе врио руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилу Котович (обвиняется в халатности).
Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в апреле 2018 года. В настоящее время продолжается допрос свидетелей и изучение письменных материалов. Как пояснил Шогин, с 23 апреля по 17 июля в суде были допрошены и зачитаны показания 57 потерпевших, 30 законных представителей и 184 свидетелей.
Следствие предъявило обвинения по ч.3 ст.238 и ст.125 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности") директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову. Врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-глава данного ведомства Анатолий Коваленко обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц").
В результате расследования прокуратурой было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправном и перегруженном плавсредстве. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами, а сотрудники лагеря не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики.