В КБР после урагана остаются без света почти три тысячи человек

НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Около трех тысяч жителей двух населенных пунктов в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии остаются без электроэнергии после урагана, восстановить подачу электроэнергии планируется в ближайшее время, сообщил премьер-министр республики Алий Мусуков.
По состоянию на 8.00 мск вторника электроснабжение было нарушено в селениях Карагач и Солдатская, а также частично в Пролетарском, Янтарном, Ульяновском, Екатериноградской и Прималкинском. Без газа оставались 88 абонентов в трех населенных пунктах. Девять жителей района получили различные травмы, им оказана амбулаторная помощь.
"Сегодня подача электроэнергии восстановлена почти во всех населенных пунктах, за исключением селения Карагач и станицы Солдатской", — сказал Мусуков во вторник на совещании в Нальчике.
Мусуков добавил, что в результате урагана были повреждены кровли семи социальных учреждений – двух Домов культуры, трех детсадов и двух школ.
По данным руководителя АО "Газпром газораспределение Нальчик" Александра Цыплухина, без газа остаются 10 абонентов в селении Карагач.
Вице-премьер-министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров сообщил, что в результате стихии пострадали посевы на площади более 3,6 тысячи гектар. "Также пострадало хранилище в селе Комсомольском, нанесен ущерб комбикормовому заводу в Карагаче. Сейчас идет оценка ущерба", — пояснил он.
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поручил властям оказать местным жителям всю необходимую помощь. "Нужно в сжатые сроки оказать людям эффективную помощь и завершить восстановительные работы", — заявил он.