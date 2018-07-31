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Происшествия

Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО генерала СК Дрыманова

Сюжет:
Уголовное дело генерала Дрыманова (30)
(обновлено: 11:58 31.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Басманном суде Москвы. Архивное фотоБывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, подозреваемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменения", — сказала судья.

Генерал был заключен под стражу 17 июля, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Виновным себя Дрыманов не считает.

Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Денис Кобелев, ФСБ 24 июля предъявила генералу обвинение в получении двух взяток: по части 6 и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном и крупном размере соответственно).

Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы, где прошло рассмотрение ходатайства следствия об его аресте. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу Следственного комитета Москвы генерала Александра Дрыманова на два месяца. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генерал Дрыманов в июне "перебрался" в двухэтажный особняк в Волгограде

По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), которые затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

Официально фабула не оглашалась, следствие ведет ФСБ.

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