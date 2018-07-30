В Новосибирской области за месяц более 30 человек заболели корью

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Более 30 человек, из которых почти все дети, заболели корью в течение месяца в Новосибирской области, сообщает областной минздрав.

Ранее сообщалось, что первые случаи кори были зафиксированы 26 и 27 июня. В детскую городскую клиническую больницу № 3 из города Обь и села Толмачево поступили 10 детей с симптомами кори, а также 18-летняя девушка. Все заболевшие прибыли в область из другого региона и не были ранее привиты от кори.

"Врачи продолжают регистрировать заболевших корью среди не привитого населения. На сегодняшний день в Новосибирской области выявлено 33 случая кори: четверо взрослых и 29 детей…, в стационары госпитализированы 10 детей и один взрослый, у которого диагноз "корь" пока не подтверждён. Все заболевшие ранее не были привиты", — отмечает новосибирский минздрав.

По данным ведомства, очагами инфекции являются города Обь, Новосибирск и село Толмачево.

Для предотвращения распространения инфекции медики проводят подворовые обходы, чтобы выявить больных и контактных лиц. Все заболевшие госпитализируются. Также проводится экстренная иммунизация тех, кто контактировал с заболевшими корью людьми.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 градуса), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Вирус передается воздушно-капельным путем, выделяясь во внешнюю среду больным человеком во время кашля и чихания.