Попавший в ДТП в Подмосковье автобус перевозил артистов народного ансамбля

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Опрокинувшийся в Домодедовском районе Подмосковья рейсовый автобус маршрута "Москва-Ижевск" перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Есть информация, что автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски", — пояснил источник.
По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет, все пострадавшие получили ранения лёгкой и средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пострадали 16 человек. По данным полиции, за медпомощью обратились 13 человек.
Минимум 8 человек пострадало в перевернувшемся в Подмосковье автобусе #Московскаяобласть #ДТП #ГИБДД #Соцсети #Дети #автобусhttps://t.co/4RgGdOVGuC pic.twitter.com/qGceRFVbde— Cобытия дня в России (@smnewsru) 28 июля 2018 г.