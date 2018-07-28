Попавший в ДТП в Подмосковье автобус перевозил артистов народного ансамбля

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Опрокинувшийся в Домодедовском районе Подмосковья рейсовый автобус маршрута "Москва-Ижевск" перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Есть информация, что автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски", — пояснил источник.

По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет, все пострадавшие получили ранения лёгкой и средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пострадали 16 человек. По данным полиции, за медпомощью обратились 13 человек.