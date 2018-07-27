В Кемерово завели уголовное дело после поджога деревянного храма

КЕМЕРОВО, 27 июл — РИА Новости. Уголовное дело о поджоге завели по факту пожара в деревянном храме Архангела Михаила в Кемерово, где позже нашли ёмкость с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщалось ранее, пожар в здании деревянного храма на проспекте Шахтеров в Рудничном районе Кемерово произошел в ночь на 2 июля. На момент прибытия пожарных горела крыша храма. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших, однако сгорела обрешетка крыши на площади 80 квадратных метров, повреждена утварь и внутреннее убранство.

"На месте происшествия была обнаружена ёмкость с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение или уничтожение имущества". Чтобы установить точную причину возгорания и все обстоятельства, назначен ряд дополнительных криминалистических экспертиз", — сказал собеседник агентства.

Предварительной причиной крупного возгорания в МЧС сначала назвали нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, однако Кузбасская митрополия заподозрила поджог юго-западной стены и крыши над ней.

Версию об умышленном уничтожении храма поддержали представители Совета народных депутатов Кемеровской области, которые обратились в ГУМЧС с просьбой разобраться в причинах пожара. По данным парламента, храм был оборудован современной противопожарной системой, находился под охраной, в здании недавно проверяли противопожарную безопасность.

Храм в честь святого Архангела Михаила был возведен из сосновых и кедровых древесных пород, имеет уникальную архитектурную форму: выстроен по клетскому типу русского деревянного храмового зодчества, который сложился одним из первых на Руси. Высота здания — 18 метров, алтарная и средняя храмовые части увенчаны двумя куполами.