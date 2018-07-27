В Якутии мужчину поймали на границе с алмазами на миллион рублей

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Житель Якутии пытался провести 184 алмаза на сумму более миллиона рублей в Монголию, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"В Республике Бурятия на международном (пограничном) пункте пропуска "Кяхта" в ходе проведения таможенного контроля в автомобиле жителя Республики Саха (Якутия) следующего в Республику Монголия, в багаже обнаружены драгоценные камни (алмазы) в количестве 184 штук общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей, которые он незаконно, без декларирования, пытался переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в отношении жителя Якутии возбуждено уголовное дело по часте 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). В настоящее время проводятся следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.