В Хабаровске экс-главу судоремонтного завода подозревают в злоупотреблениях

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего врио гендиректора АО "179 судоремонтный завод" в Хабаровске, подозреваемого в злоупотреблениях с ущербом федеральному бюджету на 5 миллионов рублей, сообщает военная прокуратура Восточного военного округа.

"Военная прокуратура Восточного военного округа провела проверку соблюдения должностными лицами АО "179 судоремонтный завод" законодательства о государственном оборонном заказе. Установлено, что с апреля 2014 года по июль 2016 года временно исполняющий обязанности генерального директора предприятия вносил в документы на оплату ремонта кораблей и судов недостоверные сведения о фактически невыполненных работах. В результате из федерального бюджета было похищено около 5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По материалам проверки в отношении бывшего руководителя завода возбуждено уголовное дело статье "Злоупотребление полномочиями".