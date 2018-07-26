В администрации Сочи правоохранители провели выемку документов

СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в земельном комитете администрации Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

"Двадцать шестого июля в здании администрации города проводилась выемка документов в земельном комитете. Работали сотрудники правоохранительных органов", — сказал собеседник.

"В рамках какого дела проводилось данное мероприятие, нам неизвестно. Также мы не располагаем информацией по поводу арестов и задержаний", — добавили в мэрии.