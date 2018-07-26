В Липецке женщина из зависти убила подругу и ее ребенка

ВОРОНЕЖ, 26 июл — РИА Новости. Суд в Липецке приговорил 22-летнюю жительницу города Грязи к 18,5 года колонии общего режима за убийство подруги и ее трехлетней дочери, сообщает региональное управление СК России.
Следователи возбудило дело об убийстве двух лиц, в том числе ребенка, а также по статьям "Похищение документов" и "Кража". Максимальное наказание по этим статьям достигает пожизненного лишения свободы.
Как ранее рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России области Юлия Кузнецова, подсудимая была отчислена из института, у нее не было постоянной работы и места жительства. Экспертиза установила, что в момент убийства женщина отдавала отчет своим действиям. После случившегося она смыла пятна крови и заперла дверь ключом, чтобы скрыть следы преступления. Как отмечала Кузнецова, девочка была убита потому, что стала свидетельницей убийства матери.