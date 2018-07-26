Экс-замначальника ульяновской полиции получил десять лет колонии за взятки

САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Суд признал виновным в получении взяток в особо крупном размере бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ульяновской области Эдуарда Осянина и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с января по сентябрь 2016 года обвиняемый неоднократно получал через посредника в качестве взятки денежные средства за непривлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконную деятельность по производству алкоголя на территории Ульяновска. Последний раз, в сентябре 2016 года, полицейский получил взятку в размере 1,2 миллиона рублей, а всего, по данным следствия, за указанный период им было незаконно получено более 12,8 миллиона рублей.

"Осянин признан судом виновным в получении должностным лицом через посредника взяток … в особо крупном размере и приговорен к 10 годам колонии строгого режима со штрафом … в размере 38,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд также запретил экс-замначальнику полиции занимать должности в государственных органах на срок 10 лет.