Источник назвал потерпевшего по делу генерала Шлякова

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Потерпевшим по делу бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова признан бывший помощник главы этого ведомства Юрий Удалов, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с материалами дела.

"Удалов признан потерпевшим по делу", — сказал источник. По его словам, Удалов пытался "купить" должность губернатора одного из регионов ("Коммерсант" писал, что Ярославской области), но его обманули.

Генералу уже предъявлено обвинение, но виновным себя он не считает. По словам адвоката Руслана Коблева, Шляков – сам "случайная жертва преступления". По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет колонии.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.